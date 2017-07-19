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ПОЛИТИКА

Руководителем донского Госстройнадзора назначен Юрий Попов

9:48 Среда, 19.07.2017

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Экс-руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Юрий Попов возглавил донской Госстройнадзор.
Указом губернатора Василия Голубева он вступает в должность с сегодняшний дня, сообщает пресс-служба донского правительства.

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