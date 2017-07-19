Руководителем донского Госстройнадзора назначен Юрий Попов
Экс-руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Юрий Попов возглавил донской Госстройнадзор.
Указом губернатора Василия Голубева он вступает в должность с сегодняшний дня, сообщает пресс-служба донского правительства.
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