Руководителем донского Госстройнадзора назначен Юрий Попов



Экс-руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Юрий Попов возглавил донской Госстройнадзор.

Указом губернатора Василия Голубева он вступает в должность с сегодняшний дня, сообщает пресс-служба донского правительства.