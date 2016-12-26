Секретарем регионального отделения ‘Единой России’ стал Александр Ищенко
Смена руководства донских единоросов. Сегодня в Ростове прошла отчётно-выборная конференция регионального отделения партии. Решено, что ближайшие пять лет ее будет возглавлять председатель областного Заксобрания Александр Ищенко. Нового секретаря выбрали путем тайного голосования. Всего было два кандидата. За Александра Ищенко проголосовали 392 депутата. Его соперником стал Владимир Маевский, он набрал 71 голос. Напомним, прежний лидер единороссов Виктор Дерябкин недавно стал депутатом Госдумы.
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