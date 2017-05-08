В Новочеркасске представили #проектОРУЖИЕПОБЕДЫ
В Новочеркасске со 2 по 9 мая проходит духовно-патриотический #проектОРУЖИЕПОБЕДЫ. Это выставка, которая уже два года разворачивается перед зданием администрации столицы Донского казачества. Автор и вдохновитель проекта — новочеркасский общественный деятель Дмитрий Девятов, его семья, друзья — Игорь и Максим Паршуковы. На этот раз жителям города представлены новые экспонаты и увлекательный экскурс по страницам истории войны.
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