В правительстве Ростовской области произошли кадровые перестановки

Очередные кадровые перестановки произошли в правительстве Ростовской области. Глава региона Василий Голубев уже подписал ряд указов о новых назначениях.

Так, по информации пресс-службы губернатора, на должность первого заместителя главы региона назначен Виктор Гончаров, занимавший до этого должность заместителя губернатора. Теперь он будет заниматься вопросами развития агропромышленного комплекса, рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия, торговой деятельности, природных ресурсов и экологии.

Заместителем губернатора, в ведении которого находятся вопросы развития промышленности, энергетики и транспорта, назначен Владимир Крупин — депутат Законодательного собрания Ростовской области пятого созыва. Он занимал руководящие должности в структурных подразделениях ОАО «Газпром», был гендиректором компании «Донэнерго», занимал должности председателя совета директоров ОАО «Донэнерго» и первого заместителя генерального директора «Региональной корпорации развития».

Также Василий Голубев подписал указ о перераспределении полномочий между своими заместителями. Теперь заместитель губернатора Сергей Сидаш, помимо вопросов ЖКХ, будет курировать вопросы строительства, архитектуры и территориального развития, а также деятельность региональной службы Госстройнадзора. Ранее этими вопросами занимался первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

А заместитель губернатора Юрий Молодченко, помимо вопросов экономического развития, имущественных и земельных отношений, теперь ведает вопросами международных и внешнеэкономических связей, а также тарифного регулирования.