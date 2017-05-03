В Ростове назначили нового заместителя по вопросам ЖКХ и главного архитектора
В Администрации города Ростова-на-Дону произошли кадровые изменения. Новым заместителем градоначальника по вопросам ЖКХ стал экс-директор компании «Квадро» Владимир Сакеллариус. Должность главного архитектора донской столицы занял Игорь Репьев. Ранее он руководил творческой архитектурной мастерской ростовского отделения «Союз архитекторов России».
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