В Ростове назначили нового заместителя по вопросам ЖКХ и главного архитектора

В Администрации города Ростова-на-Дону произошли кадровые изменения. Новым заместителем градоначальника по вопросам ЖКХ стал экс-директор компании «Квадро» Владимир Сакеллариус. Должность главного архитектора донской столицы занял Игорь Репьев. Ранее он руководил творческой архитектурной мастерской ростовского отделения «Союз архитекторов России».