В Ростове проходит отчётно-выборная конференция ‘Единой России’

В эти минуты в Ростове проходит отчётно-выборная конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Предполагается, что сегодня может произойти смена руководства донских единороссов. Как раз в этот момент идет голосование. Оно тайное, альтернативное — депутаты сами предлагают кандидатов. Их должно быть как минимум два. Победит тот, кто наберет наибольшее количество голосов.

К этому событию приковано внимание всей области. В конференции принимает участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, депутаты Госдумы Российской Федерации, областного Заксобрания, руководители местных отделений «Единой России».

«От «Единой России» в Ростовской области избран 51 депутат Законодательного собрания, больше 4 тысяч депутатов в местных органах власти, 10 депутатов в Государственную Думу. Это огромный ресурс влияния на изменение ситуации. Очень важно этим ресурсом правильно распорядиться. «Единая Россия» имеет возможность влиять на решение тех проблем, которые волнуют жителей нашей области», — говорит председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Также партия власти подводила итоги года. С отчетным докладом сегодня выступил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Дерябкин. Он отметил, что за четыре года сделано многое. Например, удалось поддержать учреждения культуры в малых городах.

«Это Дома культуры на селе. Когда мы встречаемся с населением, они всегда задают вопросы, просят, чтобы мы нашли возможность. Вот, она появилась. Потом благоустройство парков в малых городах, поддержка театров в малых городах, все, что связано со школами. Президентом очень жестко поставлена задача решить проблему со вторыми, третьими сменами. Работы очень много», — говорит депутат Государственной Думы РФ Виктор Дерябкин.

Таже обговаривают планы на ближайшее время. Одна из задач — активизация работы Общественных приемных. Нового секретаря и новый состав политсовета выбирают на пять лет.