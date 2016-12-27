В Ростове проходит последнее в 2016 году заседание гордумы

Сегодня — последнее в этом году заседание ростовской думы. Впрочем, жителям донского мегаполиса важен может и не этот статистический факт, а то, что собственно, на этом заседании произойдет: администрация города должна отчитаться перед депутатами о работе за последний год.

На повестке дня — около 20 вопросов. В этом году в должность главы администрации вступили Виталий Кушнарев, но это произошло буквально пару месяцев назад. Это довольно малый срок, но он прекрасно осознает, что никто с него ответственность не снимает. Ему моментально пришлось включаться в работу. Сейас он уверенно держит ответ перед депутатами городской думы.

Ключевые моменты из доклада Виталия Кушнарева: основной показатель — это индекс промышленного производства в Ростове по отношению к прошлому году вырос на 27 процентов. Уровень безработицы у нас по-прежнему один из самых низких в стране среди городов-миллионников и составляет всего 0,5 процента от общего количества трудоспособного населения.

Плановый объем инвестиций на 2016 год в Ростове составляет 93,6 миллиарда рублей. Кроме того, в донской столице объемный инвестиционный портфель — это 134 проекта на общую сумму более 300 миллиардов рублей.

Также не стоит забывать, что Ростов является городом-организатором ЧМ-2018. На «Ростов-Арене» идут строительные работы, он готов на 65 процентов, стартовала реконструкция гребного канала «Дон», обновляется историческая часть города.

Ростов — лидер в России по вводу жилой недвижимости, лидер по рождаемости. Можно перечислять еще массу данных, но это лишь мала часть того, что прозвучит сейчас на докладе Виталия Кушнарева. Подробности будут позже.