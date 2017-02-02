В Ростове прошла встреча молодых депутатов Дона

Молодые депутаты Ростовской области выступили против вейперов — тех, кто курит электронные сигареты. Эта тема стала ключевой на встрече молодых депутатов, которая прошла сегодня в ростовском экономическом университете. Также говорили об экономике роста и благосостояния, экологическом воспитании молодежи. Одним из решений встречи стало обращение к Законодательному собранию Ростовской области и к депутатам Госдумы России с предложением принять Федеральный закон «О патриотическом воспитании граждан».

«Первое, с чем выступили молодые депутаты, это установление запрета на употребление курительных смесей, в том числе с помощью специальных приспособлений воздушно-капельного типа. Это, действительно, большая проблема. Дело в том, что технический прогресс развивается и очень быстро опережает законодательство. Только законодатель что-то вредное запретит, как появляется его новая форма.Очевидно, что курение таких смесей вредит здоровью», — говорит председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.