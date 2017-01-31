В Ростове прошли выборы в молодежный парламент региона
За победу на выборах в молодежный парламент Ростовской области боролись 13 кандидатов в возрасте от 18-ти до 30-ти лет. Они представили свои программы и ответили на вопросы из зала. Лидер по итогам выборов получит возможность участвовать в управлении донским регионом сроком на два года.
«Очень важно, чтобы люди понимали свою гражданскую позицию и чувствовали отственность за судьбу друзей, города, района, страны как можно с более раннего возраста. И вот путем делегирования своих депутатов они могут участвовать в общественно-политической жизни нашей Ростовской области, а сами молодежные парламентарии чувствуют ответственность по отношению к тем людям, которые их избрали, которые доверили им», — пояснил заместитель председателя Избирательной комиссии Ростовской области Александр Энтин.
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