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ОБЩЕСТВО

Василий Голубев встретился с главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым

18:11 Понедельник, 20.02.2017

голубевСегодня, 20 февраля, донской губернатор Василий Голубев доложил главе Правительства России Дмитрию Медведеву, как развивалась Ростовская область в 2016-м году. Встреча состоялась в подмосковных Горках. Глава региона проинформировал Дмитрия Медведева о работе правительства Ростовской области по погашению долгов по зарплате горнякам компании Кингкоул. Обсудили проблемы оздоровления Цимлянского водохранилища и строительство рыбоводно-нерестового канала на Кочетовском гидроузле. Уделили внимание на встрече и подготовке к Чемпионату мира по футболу, в частности переносу линий электропередач в зоне стадиона и оборудованию терминалов в аэропорту «Платов».

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