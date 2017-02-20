Василий Голубев встретился с главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым

Сегодня, 20 февраля, донской губернатор Василий Голубев доложил главе Правительства России Дмитрию Медведеву, как развивалась Ростовская область в 2016-м году. Встреча состоялась в подмосковных Горках. Глава региона проинформировал Дмитрия Медведева о работе правительства Ростовской области по погашению долгов по зарплате горнякам компании Кингкоул. Обсудили проблемы оздоровления Цимлянского водохранилища и строительство рыбоводно-нерестового канала на Кочетовском гидроузле. Уделили внимание на встрече и подготовке к Чемпионату мира по футболу, в частности переносу линий электропередач в зоне стадиона и оборудованию терминалов в аэропорту «Платов».