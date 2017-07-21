Вячеслав Василенко назначен советником губернатора Ростовской области
Бывший замгубернатора Ростовской области Вячеслав Василенко назначен советником главы донского региона. Об этом сообщил Василий Голубев во время рабочего визита в Волгодонский район. Вячеслав Николаевич покинул свой пост заместителя губернатора области в прошлом году в связи с выходом на пенсию. Он является доктором сельскохозяйственных наук, профессором, награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, другими наградами.
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