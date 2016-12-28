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ПРОИСШЕСТВИЯ

Предприниматель из Верхнедонского района заплатит штраф за свиной балык

12:14 Среда, 28.12.2016

Сотрудники регионального Россельхознадзора выявили нарушения в одном из продуктовых магазинов Верхнедонского района. Владелец магазина поставил в торговую точку для продажи 8,5 килограммов свиного балыка без сопроводительных документов.
- Ветеринарные сопроводительные документы выдаются специалистами государственной ветеринарной службы на все виды продукции животного происхождения. Именно ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, а также эпизоотическое благополучие места ее выхода. Отсутствие данных документов на продукцию является грубым нарушением ветеринарного законодательства, — комментирует пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Сотрудники ведомства привлекли предпринимателя к административной ответственности и назначили штраф в три тысячи рублей, а также предписали уничтожить балык.

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