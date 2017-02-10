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ПРОИСШЕСТВИЯ

130 кг рыбы и раков уничтожил владелец магазина в Таганроге

12:09 Четверг, 09.02.2017

Владелец продуктового магазина в Таганроге уничтожил 130 килограммов рыбы и рыбной продукции из-за нарушений реализации продукции. При проверке торговой точки сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили, что 90 кг рыбы и раков не имеют сопроводительных документов. Кроме того, еще 40 кг замороженной рыбы не имели соответствующей маркировки.
«Маркировка, в свою очередь, дает покупателю необходимую информацию о продукте, а именно: дату изготовления пищевой продукции, срок годности пищевой продукции, условия хранения пищевой продукции, наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации и ограничения по использованию, показатели пищевой ценности пищевой продукции. Ее отсутствие также является нарушением», — пояснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия.
За нарушения таганрогский предприниматель привлечен к административной ответственности. Помимо предписания об уничтожении товара ему выписан штраф в 23 000 рублей.

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Эльза 09.02.2017

Какие молодцы Россельхознадзор!!! Заставляют продавца заливать хлором живых существ(не всегда рыба заморожена, а раки всегда живые) и расхваливают себя в СМИ, вот, поди, какие мы молодцы выявили и пресекли торговлю!!! Вы бы лучше изъяли и выпустили их в реку, додельники!!!