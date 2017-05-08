18-летнего шахтинца подозревают в уличном грабеже
Донские полицейские задержали подозреваемого в уличном грабеже. Как сообщили в пресс-службе донского управления МВД, с заявлением о произошедшем к правоохранителям обратилась пострадавшая женщина.
Она рассказала, что в Новочеркасске на проспекте Ермака на нее напал неизвестный, который похитил золотую цепочку с кулоном, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.
Сотрудники МВД оперативно установили местонахождение и личность подозреваемого, им оказался 18-летний житель Шахт. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.
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