19-летний дончанин подозревается в экстремизме

Донские следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Мясниковского района. Молодой человек подозревается в преступлениях экстремистской направленности.

«Подозреваемый неоднократно размещал на своей электронной странице одной из социальных сетей «Интернет» аудио и видео материалы, которые, согласно заключениям эксперта, содержат высказывания, направленные на возбуждение ненависти, либо вражды (розни), а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц, выделенной по критерию расы, национальности», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Прокуратура Советского района города Ростова-на-Дону признала законным воздуждение уголовного дела. Расследование продолжается.