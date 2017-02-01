19-летний дончанин подозревается в экстремизме
Донские следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Мясниковского района. Молодой человек подозревается в преступлениях экстремистской направленности.
«Подозреваемый неоднократно размещал на своей электронной странице одной из социальных сетей «Интернет» аудио и видео материалы, которые, согласно заключениям эксперта, содержат высказывания, направленные на возбуждение ненависти, либо вражды (розни), а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц, выделенной по критерию расы, национальности», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.
Прокуратура Советского района города Ростова-на-Дону признала законным воздуждение уголовного дела. Расследование продолжается.
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