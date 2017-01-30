20-летняя батайчанка, пропавшая в прошлом году, найдена мертвой

Следователи Батайска расследуют уголовное дело по факту исчезновения 20-летней девушки. Сотрудники следственного управления и полицейские обнаружили тело Марины Карпицкой в лесополосе в трех километрах от села Пешково Азовского района.

«На расстоянии 30 метров от проезжей части обнаружено закопанным в земле тело Карпицкой М.О. со значительными гнилостными изменениями. Назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз. Следователем проведено опознание тела родственниками погибшей. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции выполняются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств гибели молодой женщины», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Молодая девушка пропала поздно вечером шестого декабря прошлого года. На связь с родственниками последний раз Марина Карпицкая выходила в четыре часа утра седьмого декабря.