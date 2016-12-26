Управление собственной безопасности ГУВД Ростовской области отмечает 10-летний юбилей

Управлению собственной безопасности ГУВД Ростовской области исполняется десять лет. В преддверии профессионального праздника с журналистами встретился начальник службы Александр Назаров. Он рассказал об итогах работы управления в этом году. По материалам УСБ было возбуждено несколько уголовных дел в отношении недобросовестных работников милиции.

Управлению собственной безопасности ГУВД Ростовской области исполняется десять лет. В преддверии профессионального праздника с журналистами встретился начальник службы Александр Назаров. Он рассказал об итогах работы управления в этом году.

По материалам УСБ было возбуждено несколько уголовных дел в отношении недобросовестных работников милиции. Все дела доведены до суда. Александр Назаров также отметил, что никто из нарушающих закон милиционеров не может себя чувствовать спокойно и их пребывание на службе — это дело времени.

«Где-то мы может быть не доработали. Но опять же это дело времени. К примеру результатом эффективных мероприятий в отношении сотрудников ГИБДД стало еще и то, что несколько человек сами подали рапорта об уходе», — отметил начальник УСБ ГУВД Ростовской области Александр Назаров.