Управление собственной безопасности ГУВД Ростовской области отмечает 10-летний юбилей
Управлению собственной безопасности ГУВД Ростовской области исполняется десять лет. В преддверии профессионального праздника с журналистами встретился начальник службы Александр Назаров. Он рассказал об итогах работы управления в этом году. По материалам УСБ было возбуждено несколько уголовных дел в отношении недобросовестных работников милиции.
Управлению собственной безопасности ГУВД Ростовской области исполняется десять лет. В преддверии профессионального праздника с журналистами встретился начальник службы Александр Назаров. Он рассказал об итогах работы управления в этом году.
По материалам УСБ было возбуждено несколько уголовных дел в отношении недобросовестных работников милиции. Все дела доведены до суда. Александр Назаров также отметил, что никто из нарушающих закон милиционеров не может себя чувствовать спокойно и их пребывание на службе — это дело времени.
«Где-то мы может быть не доработали. Но опять же это дело времени. К примеру результатом эффективных мероприятий в отношении сотрудников ГИБДД стало еще и то, что несколько человек сами подали рапорта об уходе», — отметил начальник УСБ ГУВД Ростовской области Александр Назаров.
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УСБ ГУ МВД по РО
Гладких С.П. г. Батайск
ул. Ворошилова 189 кв. 49
ЖАЛОБА
С первых дней в должности председателя правления ТСЖ «Доверие» Бондарь Л.П. занимается воровской и мошеннической деятельностью. А именно.
1. -На протяжении вот уже 5 лет жильцы дома № 189 по ул. Ворошилова г. Батайска оплачивают коммунальные услуги за Субабонентов: МП «Архитектурно-планировочного бюро и Управления по архитектуре и градостроительству» г. Батайска, расположенных на 1-м этаже нашего дома.
Подтверждением этого является то, что поставщиком энерго ресурсов для Субабонентов, является ТСЖ «Доверие», так как на трубопроводах тепловой энергии, холодной воды и питающем электро кабеле нашим ТСЖ установлены приборы учета (обще домовые счетчики). По показаниям этих приборов учета, ТСЖ «Доверие» производит оплату за потребленные ресурсы всего дома электро и тепло сетям, водоканалу.
2. — За 16 месяцев 2012-2013гг Бондарь Л.П. списал на ОДН (обще домовые нужды) 4728 куб.м холодной воды.( кап. ремонта дома был в 2009-2010гг).
21.06.13 г. для скрытия совершенных преступлений Бондарь Л.П. заменил все обще домовые приборы учета на холодной воде. Заменил, а не сдал на поверку. Подтверждение в квитанциях на оплату.
3.- 2.03.16 г. за № 710ж-12 прокуратура Батайска вынуждена была признать нарушение платы за обще домовые нужды с 1.06.13 г. по 1.04.15 г. Бондарь Л.П. при расчете платы за ОДН за водоснабжение в площадь мест общего пользования включил площадь подвала и технического этажа.
Ни по одной жалобе, ни по одному эпизоду полицией г. Батайска не было проведено расследование. Я был лишен возможности дачи показаний. И.о. дознавателя, «прикормленный» капитан полиции Береза С.Г. выносил постановления по показаниям Бондарь Л..П.
25.12.16 г. Гладких С.П.
УСБ ГУ МВД по РО
Гладких С.П. г. Батайск
ул. Ворошилова 189 кв. 49
ЖАЛОБА
С первых дней в должности председателя правления ТСЖ «Доверие» Бондарь Л.П. занимается воровской и мошеннической деятельностью. А именно.
1. -На протяжении вот уже 5 лет жильцы дома № 189 по ул. Ворошилова г. Батайска оплачивают коммунальные услуги за Субабонентов: МП «Архитектурно-планировочного бюро и Управления по архитектуре и градостроительству» г. Батайска, расположенных на 1-м этаже нашего дома.
Подтверждением этого является то, что поставщиком энерго ресурсов для Субабонентов, является ТСЖ «Доверие», так как на трубопроводах тепловой энергии, холодной воды и питающем электро кабеле нашим ТСЖ установлены приборы учета (обще домовые счетчики). По показаниям этих приборов учета, ТСЖ «Доверие» производит оплату за потребленные ресурсы всего дома электро и тепло сетям, водоканалу.
2. — За 16 месяцев 2012-2013гг Бондарь Л.П. списал на ОДН (обще домовые нужды) 4728 куб.м холодной воды.( кап. ремонта дома был в 2009-2010гг).
21.06.13 г. для скрытия совершенных преступлений Бондарь Л.П. заменил все обще домовые приборы учета на холодной воде. Заменил, а не сдал на поверку. Подтверждение в квитанциях на оплату.
3.- 2.03.16 г. за № 710ж-12 прокуратура Батайска вынуждена была признать нарушение платы за обще домовые нужды с 1.06.13 г. по 1.04.15 г. Бондарь Л.П. при расчете платы за ОДН за водоснабжение в площадь мест общего пользования включил площадь подвала и технического этажа.
Ни по одной жалобе, ни по одному эпизоду полицией г. Батайска не было проведено расследование. Я был лишен возможности дачи показаний. И.о. дознавателя, «прикормленный» капитан полиции Береза С.Г. выносил постановления по показаниям Бондарь Л..П.
25.12.16 г. Гладких С.П.