26-летний дончанин задержан за убийство своего отца

Житель Орловского района задержан полицией за убийство своего 62-летнего отца. Как сообщают в следственном отделе донского региона, молодой человек поссорился с отцом, который был пьян. В ходе перепалки мужчина ударил отца сельскохозяйственными вилами в область шеи. Пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия. Молодой человек после убийства скрылся, однако был задержан правоохранителями.

В настоящее время в рамках уголовного дела выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Решается вопрос о заключении 26-летнего подозреваемого под стражу.