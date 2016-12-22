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ПРОИСШЕСТВИЯ

26-летний дончанин задержан за убийство своего отца

13:37 Четверг, 22.12.2016

Житель Орловского района задержан полицией за убийство своего 62-летнего отца. Как сообщают в следственном отделе донского региона, молодой человек поссорился с отцом, который был пьян. В ходе перепалки мужчина ударил отца сельскохозяйственными вилами в область шеи. Пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия. Молодой человек после убийства скрылся, однако был задержан правоохранителями.
В настоящее время в рамках уголовного дела выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Решается вопрос о заключении 26-летнего подозреваемого под стражу.

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