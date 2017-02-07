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ПРОИСШЕСТВИЯ

47,5 литра нелегального алкоголя изъяли в одном из магазинов Ростова

16:31 Вторник, 07.02.2017

В одном из кафе Ростова-на-Дону представители комитета по торговле и бытовому обслуживанию обнаружили алкогольную продукцию, которую продавали без лицензии. По данному факту возбуждено административное дело. Также нелегальные горячительные напитки реализовывали в одном из магазинов на улице Вавилова. Составлен протокол. Изъято 47,5 литров фальсифицированного алкоголя.

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