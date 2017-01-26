4770 килограммов овощей и фруктов уничтожили в Ростовской области
На 801 километре трассы М-4 «Дон» было остановлено транспортное средство, водитель которого перевозил фрукты и овощи из Москвы в Краснодар.
Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, во время осмотра машины обнаружили: 15 килограммов корня хрена со следами уничтожения маркировки, 500 килограммов корня сельдерея (страна происхождения — Республика Польша), 3120 килограммов красных яблок со следами перемаркировки (возможно, изготовитель — Польша), 100 килограммов лука порея, 150 килограммов салата «Романо» (маркировку уничтожили), 885 килограммов желтых яблок.
Необходимых санитарных документов на груз предоставлено не было. Кроме того, среди продуктов оказались запрещенные к ввозу в Россию. В связи с этим груз — 4770 килограммов — уничтожили на миллеровском полигоне твердых бытовых отходов в Ростовской области.
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