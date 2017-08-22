50 тысяч рублей единовременной помощи получат пострадавшие при пожаре в Ростове

Каждому пострадавшему при пожаре в центре Ростова-на-Дону будет выплачено по 30 тысяч рублей единовременной материальной помощи. Эти деньги направят из резервного фонда областного правительства. Такое решение принял губернатор Василий Голубев.

Средства начнут выдавать 23 августа в двух пунктах временного размещения: в Пролетарском районе школа №22 (проспект Театральный, 48/266), в Кировском районе — школа №5 (улица Социалистическая, 195/21).

Кроме того, по решению горадминистрации, в этих же пунктах начались выплаты единовременной помощи в размере 20 тысяч рублей на человека. Таким образом, от города и области каждый погорелец получит 50 тысяч рублей.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ