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ПРОИСШЕСТВИЯ

57,5 литра нелегального алкоголя изъяли в Ростове у реализаторов-нарушителей

15:01 Вторник, 21.02.2017

В Ростове-на-Дону во время специального рейда были выявлены точки нелегальной продажи алкогольной продукции. Горячительные напитки без лицензии продавали по адресам: улица Максима Горького, 260 и переулок Семашко, 13. Всего было изъято 57,5 литров алкоголя. На имена нарушителей составлены административные протоколы, которые переданы в суды Кировского и Ленинского районов города.

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