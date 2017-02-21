57,5 литра нелегального алкоголя изъяли в Ростове у реализаторов-нарушителей

В Ростове-на-Дону во время специального рейда были выявлены точки нелегальной продажи алкогольной продукции. Горячительные напитки без лицензии продавали по адресам: улица Максима Горького, 260 и переулок Семашко, 13. Всего было изъято 57,5 литров алкоголя. На имена нарушителей составлены административные протоколы, которые переданы в суды Кировского и Ленинского районов города.