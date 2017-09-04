76 домов признаны аварийными после пожара в центре Ростова
76 домов, пострадавших в крупном пожаре Ростова, признаны аварийными или непригодными для проживания. Теперь они подлежат сносу. Такое заключение сделала межведомственная комиссия после оценки территории возгорания.
Окончательный перечень непригодных для проживания домов планируют утвердить до 9
. На совещании группы также обсуждались вопросы определения дальнейших мер социальной поддержки граждан, утратившим жилье. С каждым погорельцем будут работать в индивидуальном порядке и окажут содействие в оформлении документов.
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В новостях сообщали о том, что территория не будет застраиваться зданиями.
В таком случае хорошо было бы построить в этом месте развязку с мостом на левый берег Дона, так как на Театральный спуск сходятся мощные транспортные потоки с других районов и водителю приходится решать куда ехать на Аксайский или Ворошиловский мост. То есть проехать еще чуть ли не половину города. А так более понятная логистика и дополнительный стимул в активном развитии левобережной стороне.