76 домов признаны аварийными после пожара в центре Ростова

76 домов, пострадавших в крупном пожаре Ростова, признаны аварийными или непригодными для проживания. Теперь они подлежат сносу. Такое заключение сделала межведомственная комиссия после оценки территории возгорания.

Окончательный перечень непригодных для проживания домов планируют утвердить до 9

. На совещании группы также обсуждались вопросы определения дальнейших мер социальной поддержки граждан, утратившим жилье. С каждым погорельцем будут работать в индивидуальном порядке и окажут содействие в оформлении документов.