Алмазное дело: экс-депутат донского Заксобрания получила три года колонии

Обвинительный приговор по громкому «алмазному делу» вынес Первомайский суд донской столицы. Накануне об этом сообщила региональная прокуратура. Экс-депутат Законодательного собрания региона и главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко получила за контрабанду бриллиантов три года колонии.

По данным следствия, в марте прошлого года она пыталась ввезти из Дубая 17 ограненных драгоценных камней массой свыше 18 карат. Наталью Кравченко задержали в ростовском аэропорту. Алмазы оценили в 134 тысяч долларов США.