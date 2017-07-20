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ПРОИСШЕСТВИЯ

Алмазное дело: экс-депутат донского Заксобрания получила три года колонии

11:41 Четверг, 20.07.2017

Обвинительный приговор по громкому «алмазному делу» вынес Первомайский суд донской столицы. Накануне об этом сообщила региональная прокуратура. Экс-депутат Законодательного собрания региона и главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко получила за контрабанду бриллиантов три года колонии.

По данным следствия, в марте прошлого года она пыталась ввезти из Дубая 17 ограненных драгоценных камней массой свыше 18 карат. Наталью Кравченко задержали в ростовском аэропорту. Алмазы оценили в 134 тысяч долларов США.

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