Алмазное дело: экс-депутат донского Заксобрания получила три года колонии
Обвинительный приговор по громкому «алмазному делу» вынес Первомайский суд донской столицы. Накануне об этом сообщила региональная прокуратура. Экс-депутат Законодательного собрания региона и главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко получила за контрабанду бриллиантов три года колонии.
По данным следствия, в марте прошлого года она пыталась ввезти из Дубая 17 ограненных драгоценных камней массой свыше 18 карат. Наталью Кравченко задержали в ростовском аэропорту. Алмазы оценили в 134 тысяч долларов США.
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