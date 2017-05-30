Аптеки и лечебные учреждения Дона оштрафованы почти на миллион рублей
Аптеки и лечебные учреждения Дона оштрафованы на 913 000 рублей. Такова общая сумма взысканий, которые выписал Росздравнадзор региона после лицензионного контроля. По его результатам составили 116 административных протоколов. Как сообщают в пресс-службе ведомства, требования не соблюдает большинство проверенных организаций. Лечебные учреждения чаще всего нарушают порядки оказания медицинской помощи и платных услуг. Что касается аптек, там завышают цены и берут на работу людей без необходимого образования.
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А что такое миллион рублей?Ладно если бы одну аптеку оштрафовали на миллион,а то 116 …Сущие копейки …И по десять штрафа с каждой не выходит..