Аптеки и лечебные учреждения Дона оштрафованы почти на миллион рублей

Аптеки и лечебные учреждения Дона оштрафованы на 913 000 рублей. Такова общая сумма взысканий, которые выписал Росздравнадзор региона после лицензионного контроля. По его результатам составили 116 административных протоколов. Как сообщают в пресс-службе ведомства, требования не соблюдает большинство проверенных организаций. Лечебные учреждения чаще всего нарушают порядки оказания медицинской помощи и платных услуг. Что касается аптек, там завышают цены и берут на работу людей без необходимого образования.