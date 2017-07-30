Авария на водоводе в Шахтах устранена

Работы по устранению порыва на водоводе в Шахтах завершены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Вода начала поступать в дома. Напомним, в пятницу там ввели режим ЧС. Без воды остались 16 тысяч жителей. Порыв произошел на новом водоводе, его запустили только на прошлой неделе. Все это время жителям Шахт подвозили воду.