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ПРОИСШЕСТВИЯ

Авиакомпания «Донавиа» признана банкротом

17:08 Четверг, 10.08.2017

Об этом сегодня «Дон-ТР» сообщили в Арбитражном суде Ростова. Сейчас в компании открыто конкурсное производство. «Донавиа» — дочерняя структура «Аэрофлота», выполняла внутренние и международные авиарейсы из Ростова.

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