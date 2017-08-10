Авиакомпания «Донавиа» признана банкротом
Об этом сегодня «Дон-ТР» сообщили в Арбитражном суде Ростова. Сейчас в компании открыто конкурсное производство. «Донавиа» — дочерняя структура «Аэрофлота», выполняла внутренние и международные авиарейсы из Ростова.
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