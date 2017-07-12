Азовское море разочаровало калужских постояльцев оздоровительного лагеря «Пионер»

Скандальная ситуация сложилась вокруг детского оздоровительного лагеря «Пионер», котороый находится на берегу Азовского моря. 27 из 100 прибывших калужских детей уехали через пару дней после заезда. Родители посчитали, что территория не готова к приему отдыхающих и написали жалобу.

С недовольными связаться не удалось, но известно, что замечаний у них несколько, но главная претензия в том, что дети и взрослые думали, что едут на море, а увидели ил и камыш. Да и купаться здесь нельзя, Роспотребнадзор Ростовской области не рекомендует.

«Как такового конфликта и не было, с детьми все вообще было замечательно. Я так думаю, интересы сопровождающих не совпали. Мы находимся в поселке, а люди приехали с бальными платьями», — директор детского лагеря «Пионер» Светлана Добровольская.

Однако большинство детей и взрослых из Калуги все-таки остались отдыхать в «Пионере». То, что одним показалось провинциальным, для других выглядит уютным.

«Лагерь хороший, компактный, уютный. Просто родители, которые отправили сюда детей, не совсем понимали, куда они едут. Просто я так думаю, это лагерь не их уровня. А нам здесь очень нравится», — говорит Наталья Мартынова (Калуга).

Особенно гостям, а это не только Калуга, но и Мурманск, нравится цена. Путевка с пятиразовым питанием на 21 день стоит 13 тысяч 600 рублей. Причем многие получили их бесплатно или оплатили только половину стоимости, основные расходы взял на себя бюджет. Вторая смена в самом разгаре, но на счет лагеря, пока поступила лишь предоплата от калужской делегации, всю сумму 1,3 миллиона из-за конфликта лагерь может не получить. В Калужской области ему готовятся выставить претензию.

«Сегодня мы как раз работаем над тем, чтобы те деньги, которые были оплачены за счет бюджета были возвращены, и чтобы те деньги, которые были оплачены родителями, вот эти 50 процентов, тоже были возвращены. Сейчас мы выставляем лагерю претензию», — сказал начальник управления молодежной политики Министерства образования Калужской области Михаил Артамонов.

Сегодня в «Пионере» отдыхают 107 детей, 80 из низ из Калуги. Однако конфликт возникший во второй смене может испортить и последнюю четвертую, в которую должны были приехать еще 100 детей из Калужской области.