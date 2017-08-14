Баста приедет в Ростов на очередное заседание суда с Кириллом Толмацким

Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, приедет на очередное заседание суда с Кириллом Толмацким. Об этом рэпер заявил во время прямой трансляции на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в предыдущий раз стороны повздоривших музыкантов Басты и Децла встретились в Октябрьском суде Ростова месяц назад. Оскорбленный публикациями в микроблоге Twitter Кирилл Толмацкий не стал отказываться от исков на четыре миллиона рублей к Басте. Оппонент Басты не видит возможности к примирению, поэтому настоял на удовлетворении поданных заявлений. Заседание состоится во вторник.