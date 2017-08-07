Битум на поверхности: из-за жары донские дороги становятся скользкими

Высокие температуры плохо сказываются не только на людях, но и на дорожном покрытии. Происходит так называемое выпотевание битума — он выступает на поверхность и трасса становится скользкой. Чтобы этого избежать, дорожное покрытие обрабатывают щебеночной крошкой или дробленым песком. Такие работы сейчас ведут на всех федеральных трассах Ростовской области, сообщили «Дон-ТР» в управлении дорог «Азов».