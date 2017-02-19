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ПРОИСШЕСТВИЯ

Более 20 пожарных тушили квартиру в центре Ростова

10:45 Воскресенье, 19.02.2017

В центре Ростова накануне произошел пожар. Возгорание возникло в многоквартирном доме на пересечении улицы Пушкинской и переулка Крепостного. Как рассказали в пресс-службе областного управления МЧС, огонь охватил балкон одной из квартир на шестом этаже. В тушении пламени принимали участие более 20-ти спасателей, было привлечено семь единиц техники. К счастью, пострадавших нет. Сейчас эксперты выясняют причины пожара.

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