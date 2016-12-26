Более 30 тонн нелегального алкоголя изъято в Чертковском районе

В Ростовской области на 801 километре трассы М4-«Дон» был остановлен грузовой автомобиль «МАН», водитель которого перевозил около 27 тысяч бутылок алкогольной продукции без соответствующих документов. По данным пресс-службы донского главка МВД, акцизные марки на бутылках не являлись продукцией Гознака России.

Правоохранители узнали, что алкоголь был изготовлен в селе Алексеево-Лозовском. В цехе было обнаружено и изъято более 20-ти тонн спиртосодержащей жидкости, также суррогат был расфасован в более чем 36 тысячах бутылок с наклейками известных брендов. Выручка от продажи изъятой контрафактной продукции могла бы превысить 12 миллионов рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.