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ПРОИСШЕСТВИЯ

Более килограмма марихуаны изъяли у жителя Морозовского района

10:46 Четверг, 02.02.2017

В Морозовском районе Дона за хранение наркотиков задержан 38-летний местный житель. Так, по данным пресс-службы донского управления МВД, во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли в хозпостройке, находящейся на территории домовладения подозреваемого, сверток с марихуаной. Общий вес запрещенного вещества составил более одного килограмма. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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