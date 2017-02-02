Более килограмма марихуаны изъяли у жителя Морозовского района

В Морозовском районе Дона за хранение наркотиков задержан 38-летний местный житель. Так, по данным пресс-службы донского управления МВД, во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли в хозпостройке, находящейся на территории домовладения подозреваемого, сверток с марихуаной. Общий вес запрещенного вещества составил более одного килограмма. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.