Более килограмма марихуаны изъяли у жителя Морозовского района
В Морозовском районе Дона за хранение наркотиков задержан 38-летний местный житель. Так, по данным пресс-службы донского управления МВД, во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли в хозпостройке, находящейся на территории домовладения подозреваемого, сверток с марихуаной. Общий вес запрещенного вещества составил более одного килограмма. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
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