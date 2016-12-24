‘Боярышник’ и незамерзайку без документов изъяли в Ростове

В свете последних печальных событий в России, полицейские донского региона стали чаще проводить рейды по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота спиртосодержащей продукции.

Так, в Ростове-на-Дону сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции зафиксировали три факта продажи спиртосодержащих косметических лосьонов без документов, подтверждающих его безопасность. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, в магазинах и оптовых базах полицейские изъяли почти 600 литров лосьонов «Боярышник», «Вита-септа», «Красный перец» и «Хлебный». Кроме того, было обнаружено и изъято 229 литров незамерзающей стеклоомывающей жидкости также без документов, подтверждающих безопасность данной продукции.

Образцы подозрительных жидкостей направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Ростовской области. Идет проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение, подчеркнули в ведомстве.