‘Боярышник’ и незамерзайку без документов изъяли в Ростове
В свете последних печальных событий в России, полицейские донского региона стали чаще проводить рейды по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота спиртосодержащей продукции.
Так, в Ростове-на-Дону сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции зафиксировали три факта продажи спиртосодержащих косметических лосьонов без документов, подтверждающих его безопасность. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, в магазинах и оптовых базах полицейские изъяли почти 600 литров лосьонов «Боярышник», «Вита-септа», «Красный перец» и «Хлебный». Кроме того, было обнаружено и изъято 229 литров незамерзающей стеклоомывающей жидкости также без документов, подтверждающих безопасность данной продукции.
Образцы подозрительных жидкостей направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Ростовской области. Идет проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение, подчеркнули в ведомстве.
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А в белой калитве до сих пор виски джек Денилс по 600 руб продают)))) и менты не реагируют все проплачено