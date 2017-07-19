Бывший адвокат из Ростовской области получил 4 года колонии



Наказание в виде 4 лет колонии общего режима назначено бывшему адвокату из Ростовской области. Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда оставила приговор Кировского районного суда без изменения. Кроме того, он обязан выплатить 200 тысяч рублей штрафа и был лишен права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет.

Судом установлено, что Роман Подройкин должен был представлять интересы потерпевшего и более года получал от него денежные средства. За эти деньги подсудимый обещал решить вопросы в органах прокуратуры, судебной власти, ФСИН, МВД. На самом деле, такой возможности он не имел и не собирался выполнять обещанное. Всего адвокат намеревался получить от своего клиента более 2,4 млн рублей, однако в дело вмешались правоохранители, сообщает прокуратура Ростовской области.