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ПРОИСШЕСТВИЯ

Бывшим работникам ООО «Орбита» выплатили долги по заработной плате

16:13 Вторник, 08.08.2017

Бывшим работникам ООО «Орбита» выплатили долги по заработной плате, сообщили в пресс-службе донской прокуратуры. Для этого, по решению суда, было продано имущество организации. Таким образом, более 11 миллионов рублей вернули 115 пострадавшим сотрудникам. Кроме того, судом к административной ответственности привлекли руководителя юридического лица и конкурсного управляющего.

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