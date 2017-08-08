Бывшим работникам ООО «Орбита» выплатили долги по заработной плате
Бывшим работникам ООО «Орбита» выплатили долги по заработной плате, сообщили в пресс-службе донской прокуратуры. Для этого, по решению суда, было продано имущество организации. Таким образом, более 11 миллионов рублей вернули 115 пострадавшим сотрудникам. Кроме того, судом к административной ответственности привлекли руководителя юридического лица и конкурсного управляющего.
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