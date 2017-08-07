Черный дым в районе Зеленого острова: горел частный дом

Несколько часов назад над Ростовом поднялись клубы чёрного дыма. Их было видно в районе улицы Береговой напротив Зелёного острова. Главное управление МЧС области объявило, что пожар второго ранга сложности произошёл в частном жилом доме в переулке Чувашском. На место происшествия было стянуто около 50 человек и 17 единиц техники. Возгорание удалось полностью ликвидировать. Известно, что погибших и пострадавших нет.