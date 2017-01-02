Четверо азовчан задержаны за незаконную ловлю рыбы

Донские пограничники задержали четырех жителей Азовского района, незаконно ловивших рыбу в районе поселков Семибалки и Круглое. Злоумышленники выловили 800 рыб частиковых пород, чем нанесли водным биоресурсам ущерб в 20 000 рублей.

У злоумышленников изъяты незаконные орудия лова (сети) и порядка 800 особей рыбы частиковых пород. В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство», сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Кроме того, рыболовы-нарушители попадают под статью «Незаконная добыча биологических ресурсов», что отягчает последующее наказание. Как отмечают сотрудники донского погрануправления, азовчанам грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.