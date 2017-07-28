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ПРОИСШЕСТВИЯ

ЧС в Шахтах: возобновить водоснабжение должны к вечеру субботы

18:40 Пятница, 28.07.2017

С раннего утра ремонтные бригады устраняют аварию на водоводе, который снабжает в городе Шахты поселки Майский, Южный и бывшую ш.Нежданную. Как сообщил нам начальник управления информационной политики администрации города Шахты Мурат Туков, «Работы планируется завершить в течение сегодняшних суток с установкой запорной арматуры. После заполнения системы водой выйти на бесперебойный режим водоснабжения планируется к вечеру 29 июля. Но вода появится в кранах уже к утру»

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