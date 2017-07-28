ЧС в Шахтах: возобновить водоснабжение должны к вечеру субботы

http://dontr.ru/wp-content/uploads/2017/07/shahty-.mp3 С раннего утра ремонтные бригады устраняют аварию на водоводе, который снабжает в городе Шахты поселки Майский, Южный и бывшую ш.Нежданную. Как сообщил нам начальник управления информационной политики администрации города Шахты Мурат Туков, «Работы планируется завершить в течение сегодняшних суток с установкой запорной арматуры. После заполнения системы водой выйти на бесперебойный режим водоснабжения планируется к вечеру 29 июля. Но вода появится в кранах уже к утру»