ЧС в Шахтах: возобновить водоснабжение должны к вечеру субботы
С раннего утра ремонтные бригады устраняют аварию на водоводе, который снабжает в городе Шахты поселки Майский, Южный и бывшую ш.Нежданную. Как сообщил нам начальник управления информационной политики администрации города Шахты Мурат Туков, «Работы планируется завершить в течение сегодняшних суток с установкой запорной арматуры. После заполнения системы водой выйти на бесперебойный режим водоснабжения планируется к вечеру 29 июля. Но вода появится в кранах уже к утру»
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