Дело о подготовке теракта: Алексей Сезанович получил 12 лет колонии
В Северо-Кавказском окружном военном суде вынесли приговор по делу о подготовке теракта. Украинец Алексей Сезанович признан виновным. Он получил 12 лет колонии строгого режима и штраф в 250 тысяч рублей.
Напомним, по версии следствия, Сезанович вместе с соучастником в 2014 год организовал в Киеве группу, которая готовила серию терактов на территории Украины и России.
По материалам дела, подозреваемый изготовил три взрывчатых устройства и направился в Каменск-Шахтинский, где исследовал возможные места закладки бомб. Следователи считают, что теракт мужчина планировал совершить в сентябре 2016 года, в день выборов.
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