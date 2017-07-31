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ПРОИСШЕСТВИЯ

Дело о подготовке теракта: Алексей Сезанович получил 12 лет колонии

11:21 Понедельник, 31.07.2017

В Северо-Кавказском окружном военном суде вынесли приговор по делу о подготовке теракта. Украинец Алексей Сезанович признан виновным. Он получил 12 лет колонии строгого режима и штраф в 250 тысяч рублей.

Напомним, по версии следствия, Сезанович вместе с соучастником в 2014 год организовал в Киеве группу, которая готовила серию терактов на территории Украины и России.

По материалам дела, подозреваемый изготовил три взрывчатых устройства и направился в Каменск-Шахтинский, где исследовал возможные места закладки бомб. Следователи считают, что теракт мужчина планировал совершить в сентябре 2016 года, в день выборов.

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