Дело о подготовке теракта в Ростовской области: подсудимый признал свою вину

В Северо-Кавказском окружном военном суде проходят слушания по уголовному делу, фигурантом которого стал гражданин Украины Алексей Сезанович. По версии следствия, мужчина планировал совершить теракт на узловой станции Лихая в Каменске-Шахтинском.

Следователи считают, что Сезанович вместе с неустановленным соучастником еще в 2014 году в Киеве организовал группу, которая готовила серию терактов на территории Украины и России. По материалам дела, подозреваемый изготовил три взрывчатых устройства и направился в Каменск-Шахтинский, где исследовал возможные места закладки бомб.

«По версии органов предварительного расследования, Сезанович и неустановленное следствием лицо в апреле 2014 года в Киеве создали организованную группу с целью совершения взрывов и террористических актов на территории Украины и России. В конце мая 2016 года Сезанович получил указания о выезде в Каменск-Шахтинский для осмотра и фотографирования железнодорожного вокзала и вокзала станции Лихая. Так он должен был определить места закладки взрывных устройств. Данные действия были подготовкой перед терактом, который сообщники планировали совершить в сентябре 2016 года. Осуществить задуманное не удалось, так как подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Свою вину он не признает. Дело передано в суд прокуратурой Ростовской области», — прокомментировала пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало.

Следователи считают, что теракт Сезанович планировал совершить в сентябре 2016 года, в день выборов, но правоохранители пресекли масштабную диверсию. Сегодня в ходе первых слушаний стало известно, что мужчина признал свою вину.