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ПРОИСШЕСТВИЯ

Десятки фур вторые сутки стоят в пробке под Ростовом

11:43 Четверг, 20.07.2017

Десятки большегрузов вторые сутки стоят в пробке под Ростовом. По словам водителей, такая проблема здесь не первый год. Летом в разгар полевых работ узкая дорога не вмещает все фуры, которые выстраиваются на погрузку. Дорожную ситуацию усугубляет ремонт моста и дорог на Западном въезде в Ростов. По мнению дальнобойщиков, проблему решило бы строительство стоянок по обеим сторонам трассы или расширение дороги. Они также отметили, что в других регионах с такой проблемой не сталкиваются.

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