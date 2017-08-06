Без крыши над головой могут оставить десятки семей обманутых дольщиков в Ростове

Суд также вынес решение в отношении нескольких многоэтажек Первомайского района: все незаконно построенные дома снести. К ним относятся и дома на улице Травяной.

Несколько лет идут судебные тяжбы — собственники пытались узаконить строения, выполнив все требования администрации района, но мировое соглашение заключить не удалось, и жителям вновь предписано снести собственные квартиры.

Дом на Травяной, 30, как и еще два дома — на Травяной, 26 и 28 — сдали в 2008 году. Это было не долевое строительство, квартиры покупались у застройщика. Все было в порядке, пока в 2014 году первомайская администрация не подала в суд, поскольку, по их мнению, дома построены незаконно.

«Дело было закрыто в январе 2015 года, второй иск уже был в марте 2015 года», — рассказывает собственница квартиры в доме на Травяной, 30/16 Анна Панченко.

Начались судебные разбирательства, которые привели к решению о сносе. При этом накануне предпоследнего слушания глава Первомайского района пообещал жильцам мировое соглашение, если те докажут, что дом безопасен с градостроительной точки зрения.

Жильцы провели за свой счет градостроительную экспертизу дома, устранили два из трех нарушений, связанных с противопожарной безопасностью. Подключить гидранты за месяц не успели — согласования с «Водоканалом» дело небыстрое. В итоге администрация от мирового соглашения отказалась. В отсутствие мирового соглашения суд принял решение дом сносить.

Жильцы дома по улице Травяной намерены подать иск в отношении Первомайской районной администрации. Суть их претензий можно выразить одним простым риторическим вопросом: «Где вы были раньше, когда эти дома строились и продавались?». С этим вопросом и еще с несколькими журналисты «Дон-ТР» обратились в первомайскую администрацию.

«Людям сказал: «Для того, чтобы мы к чему-то пришли, нужно сделать две вещи: пройти Госэкспертизу, второе — проект дома. Люди сделали экспертизу, в которой указано, что нужно изменить параметры дома. Это невозможно сделать. Жильцы хотят, чтобы район и город под гарантийные письма это сделал, но это невозможно», — поясняет глава администрации Первомайского района Ростова-на-Дону Артур Григорян.

По словам Артура Григоряна, собственники виноваты сами — купили квартиры в незаконном доме, о чем администрация якобы предупреждала собственников. У жильцов другое мнение.

«Все было в порядке, все соответствующие документы были выданы соответствующими госорганами», — отмечает собственница квартиры дома на Травяной, 30/16 Анна Панченко.

Впрочем, кроме собственников, конечно виноват застройщик, считает глава первомайской администрации. Исполнительное производство, по решению суда, началось, и скоро без крыши над головой останутся десятки семей. Впрочем, это только начало, говорит Артур Григорян. В администрации сейчас имеются и другие решения суда о сносе многожтажек в районе.