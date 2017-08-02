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ПРОИСШЕСТВИЯ

Детей, которые пропали в Каменском районе, нашли в Краснодарском крае

8:20 Среда, 02.08.2017

13-летнюю девочку и 11-летнего мальчика, которые 31 июля пропали в Каменском районе Ростовской области, нашли в Краснодарском крае. Как сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, разыскиваемых заметили сотрудники управления на транспорте по ЮФО на железнодорожной станции «Лазаревское». Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. До прибытия законных представителей они будут находиться в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в городе Краснодаре.

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