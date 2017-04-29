Девушка и ребенок пострадали в результате ДТП в Красносулинском районе

Сегодня, 29 апреля, в Красносулинском районе произошло ДТП на 993 километре трассы М-4 Дон. По предварительным данным, автомобили Opel Vectra и ВАЗ-2114 остановились перед пешеходным переходом, чтобы пропустить девушку 1999 года рождения. В этот момент грузовик ДАФ, под управлением водителя 1983 года рождения, допустил столкновение с одним из легковых автомобилей. В результате второй автомобиль марки Opel Vectra наехал на девушку-пешехода. Она и 5-летний пассажир ВАЗ-2114 были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.