Директор одной из строительных компаний Батайска задолжал 58 млн рублей
Следственные органы подозревают директора одной из строительных организаций Батайска в неуплате налогов на сумму 58 миллионов рублей. Предполагается, что в течение двух лет предприниматель подавал налоговые декларации с ложными сведениями. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает до шести лет лишения свободы. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства преступления.
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