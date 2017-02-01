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ПРОИСШЕСТВИЯ

Директор одной из строительных компаний Батайска задолжал 58 млн рублей

21:12 Среда, 01.02.2017

Следственные органы подозревают директора одной из строительных организаций Батайска в неуплате налогов на сумму 58 миллионов рублей. Предполагается, что в течение двух лет предприниматель подавал налоговые декларации с ложными сведениями. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает до шести лет лишения свободы. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства преступления.

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