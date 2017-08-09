Директора ООО «ДонУгольТрейд» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Против директора компании ООО «ДонУгольТрейд», которая занимается торговлей топливом, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Об этом стало известно сегодня. Дело возбуждено следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По версии следствия, глава «ДонУгольТрейд» узнал о том, что планируется возбуждение уголовных дел в отношении другого коммерсанта — директора ООО «Шахтер-Антрацит». И предложил ему помочь в передаче денег сотрудникам Южного таможенного управления ФТС России за прекращение уголовного преследования.

«15 июня 2017 года, примерно в 15 часов 20 минут, подозреваемый, находясь в кафе «Олимп», расположенном в селе Чалтырь Ростовской области, получил от директора ООО «Шахтер-Антрацит», действовавшего в рамках оперативно-разыскных мероприятий, деньги в сумме 18 миллионов рублей, из которых только 100 тысяч были настоящими. В момент передачи денежных средств преступные действия директора «ДонУгольТрейд» были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области», — говорится в официальном сообщении Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый — директор компании ООО «ДонУгольТрейд» — задержан.