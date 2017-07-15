Директора ростовской стройфирмы подозревают в отмывании денег

В Ростове-на-Дону по подозрению в отмывании денег задержали директора коммерческой фирмы. Как рассказали в пресс-службе донского управления МВД, злоумышленница похитила часть средств, которые предназначались для проведения ремонтно-строительных работ жилого дома. Женщина легализовала 6,5 миллионов рублей. Сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело. За нарушение закона ей грозит до семи лет тюрьмы.