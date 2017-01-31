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ПРОИСШЕСТВИЯ

Донская полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Милютинского района

10:52 Вторник, 31.01.2017

В Ростовской области разыскивают 30-летнего жителя Милютинского района, который с 8 января 2017 года перестал выходить на связь с родственниками.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, шрам на левой стороне подбородка, на левой руке отсутствуют два пальца (мизинец и безымянный). Одет в болоньевую куртку черного цвета, черную шапку, обут в черные полуботинки.

Правоохранители просят всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию по телефонам: 8 (863) 89-2-16-03, 8 (928) 779-99-08 или «02″.

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Донская полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Милютинского района

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