Донская полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Милютинского района

В Ростовской области разыскивают 30-летнего жителя Милютинского района, который с 8 января 2017 года перестал выходить на связь с родственниками.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, шрам на левой стороне подбородка, на левой руке отсутствуют два пальца (мизинец и безымянный). Одет в болоньевую куртку черного цвета, черную шапку, обут в черные полуботинки.

Правоохранители просят всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию по телефонам: 8 (863) 89-2-16-03, 8 (928) 779-99-08 или «02″.