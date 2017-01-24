Донские фитоинспекторы задержали в аэропорту подкарантинную продукцию

Сотрудники отдела государственного фитосанитарного надзора при досмотре багажа пассажиров в ростовском аэропорту обнаружили подкарантинную продукцию. В сумках двух пассажиров из Узбекистана и у троих из Таджикистана были найдены миндаль, рис, маш, пряности, сушеные абрикосы и смесь бобовых в количестве более восьми килограммов.

«В связи с введением временных ограничений ввоза подкарантинной продукции из Узбекистана и Таджикистана в ручной клади и багаже пассажиров вся указанная продукция изъята у владельцев, и передана в Ростовский филиал ФГБУ «ВНИИКР» для фитосанитарной экспертизы и последующего уничтожения», — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия.